Dijital medya, artık dünyanın hemen hemen her köşesinde gelenekselin yerini alıyor.

Dijital medya pazarındaki son rakamlar da 4 yıl içinde dünyadaki en büyük medya pazarlarının gelirini artırmayı sürdüreceğini gösteriyor.

İstatistik portalı Statista’nın son verilerine göre, ABD’nin dijital medya pazarındaki liderliği sürüyor. Ancak pazarın büyüme hızı, diğer ülkelere kıyasla yavaşlıyor.

ABD’deki gelir artışının önümüzdeki 4 yıl içinde yaklaşık yüzde 9 olacağı ve 2023’te ABD'nin gelirinin 50 milyar doları aşacağı tahmin ediliyor.

Buna karşılık, Çin'in dijital medya pazarındaki gelirinin yüzde 15 artması bekleniyor. 4 yıl içinde ülkede dijital medyadan elde edilen gelirin yaklaşık 33 milyar dolara çıkacağı öngörülüyor.

Fransa, İtalya, İngiltere ve Almanya gibi Avrupa ülkelerinin gelirleri, dijital medyadaki ilk 3 üreticininkinden daha küçük olsa da, bu pazarlar için büyüme beklentileri hala olumlu.

Fransa’daki büyüme yüzde 23 olarak belirlendi. İngiltere, Almanya ve İtalya'da yaklaşık yüzde 15 artış tahmin ediliyor. Tüm bu ülkelerde, dijital medya pazarlarının 10 milyar doların altında kalması bekleniyor.

Bu noktada, dijital medya pazarındaki genel rakamlara da bakmakta fayda var. Pazarın geliri bu yıl dünya genelinde, 151 milyar 966 milyon dolar tutarında.

[Fotoğraf: Reuters]

Pazarın en büyük kesimi, 2019’da 83 milyar 169 milyon dolar pazar hacmine sahip video oyunları. Video oyunları segmentinde, kullanıcı sayısının 2023 yılına kadar 1 milyar 994,4 milyon olması bekleniyor.

Küresel karşılaştırmaya göre, gelirin çoğu ABD’de üretiliyor. Bu yıl için rakam 46 milyar 591 milyon dolar.

Tabii mobil cihaz sayısı, internet erişimi ve bağlantı hızlarının artması da dijital medyada istikrarlı bir büyümeye yol açıyor. Asya pazarında da büyük bir talep söz konusu.

Dijital yayıncılık endüstrisine gelince... Gittikçe daha fazla kişinin "çevrimiçi" olması, bu sektörün de son teknolojilere ayak uydurması ve haliyle büyümesini beraberinde getirdi. Dijital yayıncılık gelirleri geçen yıl ABD’de yaklaşık 18 milyar dolara yükseldi. Kullanıcı başına ortalama gelir, ABD'deki dijital yayıncılık için kişi başına 79 dolara yaklaştı ve artış da devam ediyor.

- Dünya çapında toplam dijital yayıncılık geliri: 22,05 milyar dolar

- ABD’de dijital yayıncılık endüstrisi için kullanıcı başına ortalama gelir: 78,79 dolar

- ABD’de dijital yayıncılık ürünü kullanıcılarının sayısı: 100 milyon

Türkiye’deki dijital medya pazar payı

Türkiye’nin durumuna bakacak olursak, dijital medya pazarındaki gelir bu yıl 693 milyon dolar olarak belirlendi.

Bunun en büyük kısmı, 317 milyon dolar pazar hacmine sahip video oyunları.

Bu gelirin, 2023 yılına kadar 408 milyon dolarlık pazar hacmiyle, yıllık yüzde 6,5'lik bir büyüme göstermesi bekleniyor.

Pazarın en büyük segmenti ise, yine bu yıl için 142 milyon dolar pazar hacmine sahip mobil oyunlar.

Kullanıcı nüfuzu yüzde 19,6 ve 2023'te yüzde 30,9'a ulaşması bekleniyor.

Kullanıcı başına ortalama gelir de şu an 11,22 dolar tutarında.

Kaynak: Statista

Grafik: Hafize Yurt