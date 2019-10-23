Bilim insanları Malezya'daki şebeklerin fareyle beslendiğini tespit etti23 Ekim 2019 Çarşamba 14:09 - Son Güncelleme 23 Ekim 2019 Çarşamba 16:14
Bilim insanları, Malezya' nın Perak eyaletine bağlı Segari Melintang ormanında, fare yiyen şebeklere rastladı.
Current Biology dergisinde yayımlanan bir araştırmada, Malezya'nın Perak eyaletindeki Segari Melintang ormanında yaşayan şebeklerin, türlerinin diğer örneklerinden farklı olarak palm meyveleri yerine fare yemeyi tercih ettikleri belirtildi.
2016'dan geçen seneye kadar davranışları gruplar halinde takip edilen şebeklerin, palm meyvesinden çok ormandaki fareleri yediği tespit edildi.
Dergiye konuşan araştırmacılardan Nadine Ruppert, şebeklerin fare tüketimini hayretler içinde gözlemlediğini belirterek "Bu kadar yüksek miktarda kemirgen hayvan avlayacaklarını veya bu kadar çok et tüketeceklerini hiç beklemiyordum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA