ABD Başkanı Donald Trump, ticaret savaşlarını bitirmeye çalıştığı Çin'in karşı çıkmasına rağmen Hong Kong'da protestocuları destekleyen yasayı onaylamıştı.

Yasa, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Hong Kong'un dünya finans merkezi olarak statüsünü güçlendiren ABD ile ayrıcalıklı ticaret hakkını kazanmak için yeterli özerkliğe sahip olduğunu yılda en az bir kez gözden geçirerek onaylamasını gerektiriyor.

Yasa aynı zamanda insan hakları ihlallerine karşılık yaptırım tehdidinde bulunuyor.

Çin kanadında ise Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ABD'nin "keyfi davranmaya" devam etmesi durumunda sonuçlarına katlanmak durumunda kalacağı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Le Yucheng'in ABD'nin Çin Büyükelçisini çağırarak ABD'nin derhal Çin'in iç işlerine karışmayı bırakmasını ve ikili ilişkilere zarar vermekten kaçınmasını söyledi.

Kaynak: Reuters