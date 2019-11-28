Kolombiya'nın başkenti Bogota'da birçok noktada binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen yürüyüşlerin yanı sıra Bucaramanga, Barranquilla, Cali, Cartagena, Manizales, Ibague ve Medellin gibi önemli kentler, protesto ve mitinglere ev sahipliği yaptı.

Olaysız dağıldılar

Bogota'da Ulusal Park'tan yola çıkan işçi sendikaları ve öğrenci grupları, kentin tarihi merkezindeki Bolivar Meydanı'nda toplandı. Kolombiya toplumsal olaylara müdahale birimi ESMAD mensubu polislerin meydandaki varlığına tepki gösteren protestocular, uzun süre ESMAD aleyhine sloganlar attı.

Polisler, insan hakları konusunda çalışma yürüten resmi kamu denetçisi Defensoria del Pueblo görevlilerinin uyarılarıyla meydandan ayrılınca gerginlik sona erdi. Gün sonuna kadar Bolivar Meydanı'nda toplanan yaklaşık 3 bin gösterici olaysız dağıldı.

21 Kasım'daki ilk genel grevin ardından özellikle geceleri birçok gösteri gerçekleştirilen Hippi Park'ında da senfoni orkestrası konseri eşliğinde, tencere ve sert isimlere vurularak yapılan "Cacerolazo" protestosu düzenlendi.

Otoyolu kapatan öğrencilere müdahale

Bogota'daki diğer yürüyüş ise Ulusal Üniversite ve Ulusal Pedagoji Üniversitesi öğrencilerinin çoğunlukta olduğu göstericilerce gerçekleştirildi. Kent merkezinden yola çıkan 2 binden fazla protestocu, Kuzey Otoyolu'nu trafiğe kapatarak şehrin çıkışına kadar ilerledi. Bogota trafiğini felç eden yürüyüşte göstericiler, greve katılan kamyonların kapattığı kentin kuzey girişindeki metrobüs durağı önünde uzun süre bekledi.

Yolda ateş yakan ve trafik akışına izin vermeyen göstericiler ESMAD'ın göz yaşartıcı gazlı müdahalesiyle dağıldı.

Kolombiya'daki gösteriler

Kolombiya'da 21 Kasım'da ilan edilen genel grevle başlayan ve ülke çapına yayılan hükümet karşıtı gösteriler sırasında 4 kişi ölmüş, 351 gösterici ile 182 polis yaralanmış, yağmalama ve şiddet olayları nedeniyle yaklaşık 170 kişi gözaltına alınmıştı.

Ülke çapında yüz binlerin katıldığı gösteriler nedeniyle 4 bin askerin polise destek olmak için sokağa indiği başkent Bogota ve Cali şehirlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, daha sonra kaldırılmıştı.?

Devlet Başkanı Duque, geçen hafta, ülkede baş gösteren şiddet olaylarını kınamış ve halkın her kesiminin katılacağı ulusal diyalog masasının kurulacağını duyurmuştu. Ülkede genel grev düzenleyen grupların temsilcileri, Duque'nin diyaloğa sendika ve mahkeme başkanlarının da katılmasını istemesi üzerine, hükümet ile kurulan diyalog masasından çekildiklerini açıklamıştı.

Kaynak: AA