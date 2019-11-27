Devlet Başkanı Duque'nin ulusal diyalog çağrısıyla Devlet Başkanlığı Sarayı Casa de Narino'da bir araya gelen protestocu grupların temsilcileri, görüşmenin ardından ülkede tekrar genel greve gidileceğini açıkladı.

Üniter İşçi Merkezi Sendikası (CUT) Başkanı Diogenes Orjuela, yapılacak gösterilerin planlandığını ve bugün için de genel grev yapılacağını belirtti.

CUT Yürütme Kurulu Üyesi Elias Fonseca da EFE haber ajansına yaptığı açıklamada, "Bugün, 27 Ekim'de ülkedeki protestolara neden olan sebeplerle ilgili hükümete ilettiğimiz taleplerin karşılanması için ülke çapında genel grev ve protestolar düzenleyeceğiz." dedi.

Öte yandan, Devlet Başkanı Duque de yaptığı açıklamada, hükümetin halka kulak verdiğini, aralarında KDV'nin düşürülmesi, emekli ve sosyal yardımların artırılması gibi maddelerin bulunduğu bir dizi ekonomik yardım paketinin uygulamaya konulacağını açıkladı.

Kolombiya'daki gösteriler

Kolombiya'da 21 Kasım'da ilan edilen genel grevle başlayan ve ülke çapına yayılan hükümet karşıtı gösteriler sırasında 4 kişi ölmüş, 351 gösterici ile 182 polis yaralanmış, yağmalama ve şiddet olayları nedeniyle yaklaşık 170 kişi gözaltına alınmıştı.

Ülke çapında yüz binlerin katıldığı gösteriler nedeniyle 4 bin askerin polise destek olmak için sokağa indiği başkent Bogota ve Cali şehirlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, daha sonra kaldırılmıştı.

Devlet Başkanı Duque, geçen hafta, ülkede baş gösteren şiddet olaylarını kınamış ve halkın her kesiminin katılacağı ulusal diyalog masasının kurulacağını duyurmuştu. Ülkede genel grev düzenleyen grupların temsilcileri, Duque'nin diyaloğa sendika ve mahkeme başkanlarının da katılmasını istemesi üzerine, hükümet ile kurulan diyalog masasından çekildiklerini açıklamıştı.

Temsilciler, diyaloğun yalnızca grev düzenleyen gruplar arasında yapılmasını talep ediyor.

Kaynak: AA