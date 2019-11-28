Dünya
Fransa karanlığa gömüldü, trafo arızası geceyi gündüze çevirdi28 Kasım 2019 Perşembe 09:29 - Son Güncelleme 28 Kasım 2019 Perşembe 11:05
Fransa'nın elektrik iletim sistemi operatörü RTE'de meydana gelen bir arıza nedeniyle başkent Paris karanlığa gömüldü. Trafodaki arıza anında çıkan mavi ışık, geceyi gündüze çevirdi.
Fransa'nın başkenti Paris'te, elektrik iletim sistemi operatörü RTE'nin bir trafosunda meydana gelen voltaj arızası nedeniyle geniş çaplı elektrik kesintisi yaşandı.
Champs-Elysees meydanı ve Eyfel Kulesi de kesintilerden etkilendi.
Yaklaşık 15 dakika süren kesintilerle ilgili sosyal medyadan birçok video paylaşıldı.
O videolarından birinde kesintiye yol açan trafodan çıkan mavi ışığın gökyüzünü aydınlattığı görüldü.
RTE yetkilileri, arızanın voltaj düşüklüğü nedeniyle meydana geldiğini açıkladı.
Kaynak: Reuters
Etiketler: trafo arızası rte fransa