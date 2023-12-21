Puslu 1.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Al Jazeera 21.12.2023 08:28

İnsan Hakları İzleme Örgütü: META Filistinlilerin sesini susturuyor

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) yeni bir raporda Meta'nın Instagram ve Facebook'ta Filistin ile ilgili içerikleri sistematik olarak sansürlediğini söyledi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü: META Filistinlilerin sesini susturuyor

İnsan Hakları İzleme Örgütü raporunun yayınlanması üzerine HRW'den Deborah Brown, "Meta'nın sansürü Filistinlilerin acılarının silinmesine katkıda bulunuyor" dedi.

Önde gelen insan hakları örgütü, bin 50 çevrimiçi sansür vakasını incelediğini ve altı geniş kategori bulduğunu söyledi:

İçerik kaldırma

Hesapların askıya alınması veya silinmesi

İçerikle etkileşimde bulunamama

Hesapları takip edememe veya etiketleyememe

Instagram/Facebook Live gibi özelliklerin kullanımına ilişkin kısıtlamalar

Gölge yasağı (hesap sahibine haber verilmeden görünürlüğün önemli ölçüde azalması)

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Meta Facebook Twitter
Sıradaki Haber
Pakistan'da tutuklu eski Başbakan İmran Han, genel seçimlerde milletvekili adayı olacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:01
Çanakkale'de iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışı yasaklandı
08:49
ABD ile Venezuela arasında 10 Amerikalı mahkum ile Maduro'ya yakın iş insanı takas edildi
08:44
MİT ve Emniyet'ten DHKP-C operasyonu: Aranan örgüt üyesi yakalandı
08:36
Zehir tacirlerine “Narkogüç-40” operasyonu: 1 ton 156 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
08:15
Sarıyer'de tır kamyona çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
07:19
Pakistan'da tutuklu eski Başbakan İmran Han, genel seçimlerde milletvekili adayı olacak
Meteoroloji'den 7 il için "sarı" ve "turuncu" uyarı
Meteoroloji'den 7 il için "sarı" ve "turuncu" uyarı
FOTO FOKUS
ABD'nin New Jersey eyaletinde sel, hayatı olumsuz etkiledi
ABD'nin New Jersey eyaletinde sel, hayatı olumsuz etkiledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ