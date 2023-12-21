Parçalı Bulutlu 0.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 21.12.2023 07:19

Pakistan'da tutuklu eski Başbakan İmran Han, genel seçimlerde milletvekili adayı olacak

Pakistan Adalet Hareket Partisi (PTI) lideri Gohar Han, tutuklu eski Başbakan İmran Han’ın 8 Şubat 2024’teki genel seçimlerde cezaevinden milletvekili adayı olacağını bildirdi.

Pakistan'da tutuklu eski Başbakan İmran Han, genel seçimlerde milletvekili adayı olacak

Ulusal basındaki haberlere göre, Ravalpindi’de basın mensuplarına konuşan Gohar Han, cezaevindeki İmran Han’ın İslamabad, Lahor ve Mianvali’den genel seçimlerde milletvekilliği için yarışacağını belirtti.

Uzmanlar, Han’ın seçimlere katılabilmesi için uzun bir hukuk mücadelesi vermesi gerekeceğini vurgulayarak, eski Başbakanın teknik olarak parlamentoya girmeye uygun olduğunu ancak hakkında çok sayıda davanın bulunduğunu kaydetti.

İmran Han, 5 Ağustos'ta tutuklanmıştı

İmran Han, yargılandığı yolsuzluk davasında mahkemenin hakkında verdiği tutuklama kararının ardından 5 Ağustos'ta polislerce yakalanmış ve cezaevine gönderilmişti.

Eski Başbakan Han hakkında yargılandığı yolsuzluk davası kapsamında verilen 3 yıl hapis cezası 29 Ağustos'ta ertelenerek Han'ın kefaletle serbest bırakılmasına hükmedilmişti ancak 30 Ağustos'ta hakim Abul Hasnat Zülkarneyn, savcılığın talebiyle "devlet sırlarını ifşa etmekle" suçlanan İmran Han'ın tutukluluk süresini uzatmıştı.

Avukat Gohar Han, 2 Aralık'ta PTI'nın yeni genel başkanı olmuştu.

ETİKETLER
Pakistan
Sıradaki Haber
Cinayet suçundan 48 yıl hapis yattı, suçsuz olduğu ortaya çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:12
Kayseri'de apartmanda yangın: 4 kişi dumandan etkilendi
07:12
Cinayet suçundan 48 yıl hapis yattı, suçsuz olduğu ortaya çıktı
06:21
Hamas lideri ateşkes görüşmeleri için Kahire'de
06:19
BM: Gazze'de can kaybına ilişkin rakamlar, çok uzun zamandır kabul edilemez boyutta
06:10
DSÖ: COVID'in yeni varyantı JN.1, küresel çapta hızla yayılıyor
06:05
İsrail medyası: İsrail, Gazze'den alıkoyduğu 300 Filistinliyi zor şartlar altında tutuyor
Arjantin'de yeni hükümete karşı ilk protesto
Arjantin'de yeni hükümete karşı ilk protesto
FOTO FOKUS
ABD'nin New Jersey eyaletinde sel, hayatı olumsuz etkiledi
ABD'nin New Jersey eyaletinde sel, hayatı olumsuz etkiledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ