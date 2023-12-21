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Dünya
BBC 21.12.2023 07:05

Cinayet suçundan 48 yıl hapis yattı, suçsuz olduğu ortaya çıktı

ABD'nin Oklahoma eyaletinde 1974'te işlenen bir cinayet nedeniyle 48 yıl, 1 ay, 18 gün hapis yatan 71 yaşındaki Glynn Simmons'ın esasında suçsuz olduğu tespit edildi. Simmons, ABD tarihinde haksız yere en uzun süre cezaevinde kalan kişi oldu.

Cinayet suçundan 48 yıl hapis yattı, suçsuz olduğu ortaya çıktı

Glynn Simmons, Temmuz ayında bir yargıcın yeniden yargılanmasına hükmetmesi sonrası serbest bırakılmıştı.

Pazartesi günü bir bölge savcısı, Simmons'ın yeniden yargılanmasını gerektirecek kanıt olmadığını açıklamıştı.

Amcak Oklahoma Bölge Yargıcı Amy Palumbo, Salı günü masum olduğu yönünde hüküm verdi.

Palumbo, "Bu mahkeme, Bay Simmons'ın mahkum edilmesine ve hapsedilmesine neden olan suçun onun tarafından işlenmediğini açık ve ikna edici delillerle tespit etmiştir" dedi.

Simmons ise mahkemenin kararı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu, dayanıklılık ve azim konusunda bir derstir. Kimsenin size bunun olamayacağını söylemesine izin vermeyin, çünkü bu gerçekten mümkün olabilir" diye konuştu.

Simmons, Oklahoma City'de alkollü içki satan bir dükkanın soyulması sırasında Carolyn Sue Rogers'ın öldürülmesi nedeniyle yargılandı, Don Roberts'la birlikte 1975'te suçlu bulunarak idam cezasına çarptırıldı.

Cezalar daha sonra ömür boyu hapse çevrildi.

Simmons, cinayet işlendiğinde, eyaleti Louisiana'da olduğunu söylemişti.

Temmuz ayında savcıların savunma avukatlarına ellerindeki tüm kanıtları göstermedikleri ortaya çıkmış, bir görgü tanığının başka şüphelileri de teşhis ettikleri belirlemiş, Simmons'ın cezası iptal edilmişti.

Roberts, 2008'de şartlı tahliye edilmişti.

ABD'nin Oklahoma eyaletinde, yanlış yere hapis yatanlara 175 bin dolara (yaklaşık 5 milyon 98 bin Türk Lirası) kadar tazminat ödenebiliyor.

Halen karaciğer kanseriyle mücadele eden Simmons, yaşam masrafları ve kemoterapi tedavisi için binlerce dolar bağış toplamıştı.

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