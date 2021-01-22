İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ülkenin 2020 yılının aralık ayında kamu bankaları hariç kamu aylık borçlanması 34,1 milyar sterlin olarak belirlendi.

Bir önceki yılın aynı döneminde İngiltere’nin aylık kamu borçlanması 28,2 milyar sterlin seviyesindeydi.

Son verilere göre, vergi döneminin başladığı 2020 yılının nisan ayından aralık sonuna kadar dönemde İngiltere’nin kamu bankaları hariç net kamu borcu 333,5 milyar sterline yükselmiş oldu.

Bütçe düzenlemeleri 3 Mart'ta açıklanacak

Ülkenin toplam kamu borcu ise Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın (GSYH) yüzde 99,4’ü seviyesine yükselerek 2 trilyon 131 milyar sterlin seviyesine ulaştı.

Bu, kamu borcunun GSYH’ye oranı kıyaslandığında 1962 yılından bu yana görülen en yüksek seviye oldu.

İngiltere’de COVID-19 salgınının etkisiyle ertelenen bütçe düzenlemelerinin 3 Mart tarihinde açıklanması bekleniyor.

