Başkent Tahran'daki 25. Petrol, Doğal Gaz, Petrokimya ve Rafineri Fuarına katılan Zengene, ABD yaptırımları ve ihracatıyla ilgili bilgi verdi.

İran petrol sanayisine yönelik ABD yaptırımlarının başarısız olduğunu savunan Zengene, "İran'ın petrol ihracatı son günlerde büyük bir yükselişe geçti ve parası da ulaşıyor.

Elden giden pazarın tekrar dönmesiyle ilgili bir endişemiz yok. Yaptırımlar kalkarsa müşteriler tekrar bize yönelir çünkü satıcıları çeşitlendirmek isterler. Yaptırımlar kalkarsa, çok kısa sürede pazar bulur, para transferini yapar ve eski şartlara döneriz" açıklamalarını yaptı.

"Petrol satışı oranlarıyla ilgili bilgi paylaşmayacağım"

Petrol takası için kimseyle müzakere yapmadıklarını vurgulayan Zengene, yaptırımlar henüz kalkmadığı için petrol satışıyla ilgili oranları paylaşmayacağını söyledi.

Biden döneminde yaptırımların kalkması ve petrol ihracatının akıbetiyle ilgili sorulan bir soruya Zengene, "Ben kahin değilim ancak siyasi makamlarımız çok açık mesajlar verdi" dedi.