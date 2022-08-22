Haber Giriş: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 08:28Son Güncelleme: Kaynak: BBC
İngiltere'nin en büyük konteyner limanında işçiler greve gitti
İngiltere'nin en büyük konteyner limanı olan Felixstowe'da işçiler, 30 yıldır ilk kez greve gitti.
Limanda görev yapan sendika üyesi yaklaşık 1900 işçinin 8 günlük grevinde ilk gün geride kaldı.
İşçiler, enflasyon oranının altında olduğunu söyledikleri yüzde 7 zammı reddetmişti.
Bir liman yetkilisi, söz konusu grevin "hayal kırıklığı" olduğunu ifade etti.
Ülkenin en yoğun limanı olan Felixstowe'da yaklaşık 2 bin 550 kişi çalışıyor ve İngiltere konteyner ticaretinin yaklaşık yüzde 48 buradan gerçekleştiriliyor. Grev yapan işçiler arasında vinç ve makine operatörleriyle istifçiler yer alıyor.
Etiketler: İngiltere
Son Haberler
- 09:47
- 09:39
- 09:44
- 09:38
- 09:38
Sıradaki Haber
Ukraynalı üst düzey istihbarat görevlisi evinde ölü bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz