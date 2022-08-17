Son 40 yılın en yüksek enflasyonunu yaşayan İngiltere'de bugün yeni enflasyon rakamları açıklandı.

Bir önceki ay 9,4 olarak gerçekleşen enflasyon, Temmuz 2022'de iki haneli rakamlara çıkarak 10,1 oldu.

Son 40 yılın rekorunu kıran enflasyon, beklentilerin üzerinde artış gösterdi.

Petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki artışın da etkisiyle gıda fiyatları ikiye katlanmış durumda.

Gıda ve enerji harcamaları, ortalama işçi ücretlerinin de reel olarak düşmesine yol açtı.