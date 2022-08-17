Haber Giriş: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 09:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İngiltere'de enflasyon 40 yılın rekorunu kırdı
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]
İngiltere'de enflasyon temmuz ayında yüzde 10,1 olarak gerçekleşti. Bu 1982 yılı şubat ayından bu yana ülkedeki en yüksek veri olarak kayda geçti.
Son 40 yılın en yüksek enflasyonunu yaşayan İngiltere'de bugün yeni enflasyon rakamları açıklandı.
Bir önceki ay 9,4 olarak gerçekleşen enflasyon, Temmuz 2022'de iki haneli rakamlara çıkarak 10,1 oldu.
Son 40 yılın rekorunu kıran enflasyon, beklentilerin üzerinde artış gösterdi.
Petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki artışın da etkisiyle gıda fiyatları ikiye katlanmış durumda.
Gıda ve enerji harcamaları, ortalama işçi ücretlerinin de reel olarak düşmesine yol açtı.
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