İngiltere'deki Clevedon ve Weston kıyı göllerine girenler, suda iğne batması, ısırık hissettiklerini bildirdi.

Deniz Gölü Meraklıları Derneği, bunun nedeninin deniz biti veya denizanası larvaları olduğundan şüphelenildiğini açıkladı.

Isırılma sonucu, çoğu insanda kaşınma hissi oluşabileceği, daha hassas bazı kimselerde ise deride kızarıklık oluşabileceği duyuruldu.

Göllerde yüzmek isteyenlerin bir sonraki haftayı beklemeleri çağrısı yapıldı.