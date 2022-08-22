Haber Giriş: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 07:14Son Güncelleme: Kaynak: The Independent
İngiltere'de göle girenlere "deniz biti" uyarısı
[Fotograf: Reuters]
İngiltere'de Clevedon ve Weston göllerine giren vatandaşlar, deniz biti konusunda dikkatli olmaları için uyarıldı.
İngiltere'deki Clevedon ve Weston kıyı göllerine girenler, suda iğne batması, ısırık hissettiklerini bildirdi.
Deniz Gölü Meraklıları Derneği, bunun nedeninin deniz biti veya denizanası larvaları olduğundan şüphelenildiğini açıkladı.
Isırılma sonucu, çoğu insanda kaşınma hissi oluşabileceği, daha hassas bazı kimselerde ise deride kızarıklık oluşabileceği duyuruldu.
Göllerde yüzmek isteyenlerin bir sonraki haftayı beklemeleri çağrısı yapıldı.
Etiketler: İngiltere
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