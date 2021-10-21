İngiltere'nin Luton kenti yakınlarındaki otoyolda bir araç, tırın önüne sıkıştı.

Tır şoförü, fark edemediği otomobili metrelerce sürükledi.

O anlar, seyir halindeki bir aracın şoförü tarafından kaydedildi.

Kazayı kameraya alan kişi, tır şoförünü uyarmaya çalıştı ancak sesini duyuramadı.

Tır şoförü, ancak otomobil bariyerlere değdiğinde olayın farkına varabildi.

Kaza, hafif hasarlarla atlatıldı.