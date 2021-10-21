Haber Giriş: 21 Ekim 2021 Perşembe 10:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İngiltere'de tır otomobili metrelerce sürükledi
İngiltere'de seyir halindeki bir tır, bir otomobili önüne alarak metrelerce sürükledi. O anlar diğer sürücüler tarafından kameraya alındı.
İngiltere'nin Luton kenti yakınlarındaki otoyolda bir araç, tırın önüne sıkıştı.
Tır şoförü, fark edemediği otomobili metrelerce sürükledi.
O anlar, seyir halindeki bir aracın şoförü tarafından kaydedildi.
Kazayı kameraya alan kişi, tır şoförünü uyarmaya çalıştı ancak sesini duyuramadı.
Tır şoförü, ancak otomobil bariyerlere değdiğinde olayın farkına varabildi.
Kaza, hafif hasarlarla atlatıldı.
Etiketler: İngiltere Trafik Kazası
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