Darbe ile yönetime gelen ve 42 yıl Libya’yı yöneten Muammer Kaddafi’nin ölümünün üzerinden 10 yıl geçti.

"Çöl Tilkisi" olarak bilinen Muammer Ebu Minyar el-Kaddafi, neredeyse hiç çıkarmadığı gözlükleri, kendine özgü kıyafetleri ve tavırları ile tanındı.

1969 yılında bir grup subay ile darbe yaparak iktidara gelen Kaddafi rejimi, Tunus'ta başlayan "Yasemin Devrimi" ile sallanmaya başladı.

Arap Baharı’nın Libya’ya ulaşması ile 2011 yılında başlayan gösteriler iç savaşa dönüştü. Kaddafi rejimine en büyük darbelerden biri ise bir zamanlar arasının iyi olduğu eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’den geldi.

Fransa, savaş uçaklarıyla Kaddafi ordusuna en büyük darbeyi vurdu.

Paris o dönemde Kaddafi karşıtlarına ciddi destek verdi.

Ülkedeki kaos ortamında yönetimi ele alan Ulusal Geçiş Konseyi askerleri, Kaddafi'yi Ekim ayında Sirte'de yakaladı.

Kaddafi, doğduğu kentte linç edilerek öldürüldü.

Sarkozy ile ilişkisi tartışılıyor

Kaddafi’nin Sarkozy ile ilişkileri ölümünün ardından da çok tartışıldı.

Sarkozy’e seçim çalışmaları için çantalar içinde 50 milyon dolar verdiği iddia edildi.

Hatta Sarkozy'nin Kaddafi'ye borçlu kalmamak için ondan kurtulmaya çalıştığı bile konuşuldu.

Sarkozy, iddiaları reddetse de konuya ilişkin açılan soruşturma sürüyor.