Morgan Stanley analistlerine göre, servetinin büyük bir çoğunluğunu elektrikli araç firması olan Tesla'dan elde eden Elon Musk, SpaceX şirketiyle bu miktarın çok daha fazlasını kazanabilir.

Analist Adam Jones, 2002 yılında kurulan SpaceX'in insanları ve kargoları Ay'a ve Mars'a götürebilecek Starship roketlerinin, uzay endüstrisindeki yatırımcı beklentilerini değiştirme potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

Starship'ten önce uzayı konuşmanın Google'dan önceki internetten bahsetmek gibi olduğuna dikkat çeken Jones, SpaceX'in tahminen 200 milyar dolar değerinde olduğunu ifade etti.

Elon Musk, ocak ayında Amazon'un CEO'su Jeff Bezos'u geride bırakarak dünyanın en zengin insanı olmuştu.

Bloomberg milyarderler endeksine göre 241 milyar dolarlık servetiyle Musk, Bezos'un yaklaşık 42 milyar dolar önünde.