Youm7 haber sitesi muhabiri Mahmud Ragheb, sosyal medyadan canlı yayındayken, motosikletli bir hırsız telefonunu alıp kaçtı.

Yayından haberi olmayan hırsız, motorla giderken canlı yayında yüzünü deşifre etti.

Polis hırsızın yakalandığını ve gözaltına alındığını duyurdu.

Youm7'de yer alan habere göre, Mısır'ın dördüncü büyük şehri Shubra Al-Khaimah'taki bir köprüde meydana geldi.

Ragheb, Mısır'ın bazı bölgelerini sallayan 6.2 büyüklüğündeki bir depremin etkileri hakkında rapor veriyordu.

Hırsızlık gerçekleştiğinde 20 bindenden fazla kişi canlı yayını izliyordu ve Facebook'taki rakamlara göre, video o zamandan beri 6,2 milyondan fazla görüntüleme ve 45 bin yorum aldı.