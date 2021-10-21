Haber Giriş: 21 Ekim 2021 Perşembe 08:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin'de doğal gaz patlaması: 3 ölü, 30'dan fazla yaralı
Çin'in Liaoning eyaletinde meydana gelen doğal gaz patlamasında en az 3 kişinin öldüğü açıklandı.
Yerel medyadaki haberlere göre, eyaletin başkenti Şınyang'daki bir restorandaki patlamada 30'dan fazla kişi de yaralandı.
Sabah saatlerinde meydana gelen patlamanın ardından restoranın bulunduğu 3 katlı binada büyük hasar oluşurken çevredeki binalar ve park halindeki araçlar zarar gördü.
Patlamada en az 3 kişi yaşamını yitirdi. Kurtarma çalışmaları için olay yerine 100'den fazla itfaiyeci sevk edildi.
Patlamanın meydana geliş nedeniyle ilgili soruşturma devam ediyor.
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