Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'u geçip dünyanın en zengini olunca "Ona gümüş madalya ve dev bir 2 figürü göndereceğim" diyen Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk "sözünü tuttu."

Musk, 11 Ekim'de Bezos'un attığı bir tweet'e ikincilik madalyası emojisi gönderdi.

Bezos, şirketin ilk günlerinde kendilerine inanmayanlara yanıt olarak sosyal medyadan "Bugün, Amazon dünyanın en başarılı şirketlerinden biri vetamamen farklı iki sektörde devrim yarattı" diye yazdı.

Tesla ve Spacex’in kurucusu Elon Musk, Bezos'un Amazon'un başarısı hakkındaki tweetine gümüş madalya emojisi ile yanıt verdi.

Bezos ve Musk arasındaki servet farkı ise giderek açılıyor

Forbes Dergisi, Musk'ın geçen ay servetinin 200 milyar doları aştığını bildirmişti.

Bloomberg geçen hafta, Musk'ın Spacex’in değerinin artmasıyla servetinin net değerinin yaklaşık 11 milyar dolar arttığını açıkladı.

SpaceX'in değeri yüzde 33 arttırarak 100 milyar doları geçmişti.

Bloomberg'in Milyarderler Endeksi'ne göre Musk’ın yaklaşık 223 milyar dolar serveti bulunurken, Bezos'un servetinin değeri yaklaşık 191 milyar dolar.

İki milyarder uzun zamandır rekabet ediyor

Bu yılın başlarında, Bezos'un uzay şirketi Blue Origin, NASA'nın Musk'ın SpaceX'i ile 2,9 milyar dolarlık bir sözleşme verme kararını "haksız" olarak nitelendirmişti.

Blue Origin, konuyu Ağustos ayında federal mahkemeye taşımıştı.

Yine Ağustos ayında, bir Amazon yan kuruluşu olan Kuiper, SpaceX'in Starlink uydu ağını genişletme planları konusunda Federal İletişim Komisyonu'na bir protesto mektubu sunmuştu.

Buna cevaben Musk, Bezos'un SpaceX'e karşı tam zamanlı bir iş başvurusu davası açmak için emekli olduğunu belirterek durumu alay konusu yapmıştı.