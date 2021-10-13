Avustralya eyalet hükümetlerinden yapılan açıklamalara göre, Delta varyantının etkisindeki, Victoria, Yeni Güney Galler (NSW) ve Avustralya Başkent Bölgesi’nde (ACT) COVID-19’a yakalananların sayısındaki artış ve can kayıpları devam ediyor.

Avustralya’da son 24 saatteki en fazla vaka sayısı ve can kaybı, 13 kişinin COVID-19’dan ölmesinin yanı sıra 1571 kişinin virüse yakalanmasıyla, yaklaşık 3,5 aydır uygulanan tam kapanmaya rağmen Victoria eyaletinde görüldü.

Öte yandan COVID-19 yasaklarının hafta başında kısmen hafifletildiği NSW’de 444 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulurken, 4 kişinin de hayatını kaydettiği açıklandı.

Diğer eyaletlerde vaka bildirilmedi

Yaklaşık iki aydır yürürlükteki tam kapanmayı kaldırmaya hazırlanan ACT’de 51 kişi daha virüse yakalanırken, ülkenin diğer eyaletlerinde yeni COVID-19 vakası bildirilmedi.

Yeni kaydedilen vakalar ve can kayıplarıyla Avustralya’da Kovid-19'un ilk kaydedildiği 25 Ocak 2020'den bu yana virüse yakalananların sayısı 133 bin 446’ya, virüsten ölenlerin sayısı da 1478’e yükseldi.

Ülkedeki 27 bin 455 aktif vakadan 304'ü yoğun bakımda olmak üzere 1436 kişinin hastanedeki tedavileri devam ediyor.