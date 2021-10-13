Güneş sistemindeki gezegenlerin manyetik alanları güneş rüzgarıyla etkileşime girdiği için güçlü radyo dalgaları yayıyor.

Ancak Güneş sisteminin dışındaki gezegenlerden gelen radyo sinyalleri henüz alınmamıştı.

Bu sinyaller ilk kez radyo dalgaları güçlü bir radyo teleskop olan Düşük Frekans Dizisi (LOFAR) kullanılarak tespit edilebildi.

Başka gezegenlerin varlığına işaret eden radyo sinyalleri galaksideki gezegenlerin keşfedilmesi için çok önemli bir keşif olarak niteleniyor.

Sinyaller uzaylı bir uygarlığı göstermese de dış gezegen ile yıldızların manyetik alanı arasındaki etkileşimi sonucu ortaya çıktığı düşünülüyor.

Avustralya'daki Queensland Üniversitesi'nden fizikçi Benjamin Pope, "Dört gezegenin varlığıyla açıklanabilen 19 uzak kırmızı cüce yıldızdan sinyaller keşfettik" dedi.

Gelecekteki teknoloji ile ötegezegenler görülebilir

Kırmızı cüce gezegenler çok uzun ömürlü, küçük, sönük yıldızlar olarak Güneş'inkinden çok daha güçlü manyetik alanlara sahipler.

Yaydıkları radyo frekansları yakınlarında onların etrafında dönen ötegezegenler olduğunu gösteriyor.

Ekip, radyo emisyonları dışında, yeni yöntemle bulunan ötegezegenlere dair herhangi bir işaret bulamasa da ötegezegenler oradaysa, radyal hız yöntemini kullanan gelecekteki gözlemlerin onları ortaya çıkarmaya yardımcı olabileceği belirtiliyor.

Ve gelecekte daha güçlü radyo teleskopları ile büyük keşiflerin kapısının daha da aralanacağı vurgulanıyor.