Olay İngiliz kraliyet muhafızlarının rutin yürüyüşü sırasında yaşandı.

Önüne çıkan çocuğu vurup, düşürdü. Hiçbir şey olmamış gibi geçip gitti.

Görüntülerde bir çocuğun muhafızlardan birinin önüne çıktığı görülüyor. Muhafız çocuğu düşürüyor ve izleyenlerin şaşkın bakışları arasında yoluna devam ediyor.

Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı

Sosyal medyada paylaşılan video 1 milyon 200 bin kez izlendi. Yaşanan olay, İngiliz halkını da ikiye böldü.

Bir grup izleyici, muhafızın çocuğa karşı daha duyarlı davranması ve düşürmemesi gerektiğini savundu. Kraliyet muhafızlarının işlerini yaptıklarını, insanların çocuklarına sahip çıkması gerektiğini söyleyenler de oldu.