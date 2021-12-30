Olay Amerika Birleşik Devletleri'nin Colorado eyaletinde meydana geldi.

Saldırgan bir saat boyunca aracı ile şehrin farklı noktalarına giderek silahlı saldırılar düzenledi. 5 kişiyi öldüren ve 2 kişiyi yaralayan saldırganın, bu saldırıların benzerlerini anlattığı, 3 roman yazarak bastırdığı ortaya çıktı.

Polis saldırganın peşine düştü

Polis, Denver kentinde silahlı saldırı ihbarı üzerine gittiği bir dükkanda saldırganı bulamadı.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Farklı bir silahlı saldırı ihbarı alan polis bu kez gittiği otelde bir çalışanın cansız bedeniyle karşılaştı.Daha sonra başka ihbarlar da geldi. Saldırganın iki eve ve bir dükkana saldırı düzenlediği öğrenildi.

Saldırgan etkisiz hale getirildi

Bir saat süren takibin ardından bir otomobilin içerisinde tespit edilen saldırgan, polis ile girdiği çatışmada öldürüldü. Polis, saldırı ile ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.