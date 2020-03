İngiltere'nin Essex kentinde yaşanan olayda, polis ihbar üzerine bir minibüsün peşine düştü. Takip sonucu durdurulan minibüsün içinde çalıntı tuvalet kağıtları çıktı.

Kent polisi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Polis memurları, hırsızları yakaladığında her zaman büyük bir tatmin duygusu yaşarlar. Ancak bagajda bu çalıntı malları bulmayı hiç beklemiyorduk" dedi.

Polis, çalınan tuvalet kağıtlarının fotoğrafını paylaştı. Olayla bağlantılı 3 kişi gözaltına alındı.

Kovid-19 salgının neden olduğu panik nedeniyle en çok satın alınan ürünler arasında yer alan tuvalet kağıdı, İngiltere'deki çoğu markette bulunamıyor.

We've arrested 3 men for burglary offences just 30 mins after receiving a 999 call.



They remain in custody.



We were called at 10.20pm before @EssexOSG stopped a vehicle in #SouthOckendon.



Inside the van were stolen hand washes, toilet rolls and other items.#KeepingEssexSafe pic.twitter.com/fN4tGqR1MO