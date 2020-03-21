Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle en çok vakanın görüldüğü ikinci ülke olan İtalya’da, Ulusal Sağlık Servisi (ISS), hayatını kaybedenlerin yaş ve cinsiyet dağılımlarını gösteren çarpıcı bir rapor yayınladı.

Yayınlanan raporda, ülkede koronavirüs nedeniyle ölenlerin yaş ortalaması 78,5 olarak açıklanırken; yaşamını yitiren kadınların yaşının, erkeklerden fazla olduğu kaydedildi.

Hangi hastalıklara sahip olanlar daha çok etkilendi?

Raporda, hayatını kaybedenlerin yüzde 1.2’sinde başka hastalık tespit edilmezken; koronavirüs dışında bir eştanısı bulunanların yüzde 23.5’i, iki eştanısı bulunanların yüzde 26.6’sı, üç eştanısı bulunanların ise yüzde 48.6’sının yaşamını yitirdiği görüldü.

En yaygın semptomlar neler?

ISS’in raporunda, hastaneye giden hastaların en yaygın tanısının ateş ve solunum güçlüğü olduğu ifade edildi. Öte yandan, kanlı balgam ve ishal gibi semptomların daha az görüldüğü aktarıldı. Ayrıca, hastaların yüzde 5.7’sinin semptom göstermediği duyuruldu.

Rapordaki verilerde, koronavirüs semptomları gösteren hastaların semptomlarının başlamasından ölüme kadarki süre 8 gün olarak açıklandı.

Hayatını kaybedenlerin 36'sı 50 yaşın altında

ISS’ten yapılan açıklamada, Mart ayı verilerine göre 3 bin 200 kişinin 36’sının 50 yaş altında olduğu belirtildi. Bu ölümlerden 9’unun 40 yaşından 8 erkek ve bir kadın olduğu; yaşlarının 31 ila 39 arasında değiştiği ifade edildi.