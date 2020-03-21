180'den fazla ülke ve bölge koronavirüs salgını ile mücadele ediyor. Vaka sayısı hızla artarken, yaklaşık 92 bin kişi iyileşti.

En umut verici haberler, virüsün ortaya çıktığı Çin'den geliyor. Çin'de tespit edilen vaka sayısı 6 bine kadar geriledi. Ülkede son 24 saatte 7 kişi hayatını kaybetti. Son kaydedilen 41 hastanın yurt dışından Çin'e giriş yapmış olması da dikkat çekiyor.

Virüs nedeniyle birçok ülke sokağa çıkma yasağı veya ulusal acil durum ilan etti. Bu nedenle de sokağa çıkanların sayısı oldukça azaldı. Her yıl milyonlarca kişiyi ağırlayan şehirler boş kaldı.

Avrupa'da koronavirüs vakaları artıyor

Kıtada İtalya'dan sonra virüsten en fazla etkilenen ülke İspanya. Ölü sayısı, 324 yeni kayıpla bin 300'ü geçti. Vaka sayısı yaklaşık 5 bin artarak 25 bine dayandı.

Almanya'da vaka sayısı 20 bine dayandı, ölü sayısı ise 60'ın üzerinde.

[İspanya Madrid / Fotoğraf: Reuters]

ABD'de 275 kişi hayatını kaybetti

ABD'de 19 binden fazla koronavirüs hastası olduğu açıklandı, ölü sayısı 275'e çıktı. Beyaz Saray'da çalışan bir kişide de koronavirüs tespit edildi. 3 eyalette yaklaşık 70 milyon kişinin evde kalması için kısıtlamalar artırıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, ulusal bir tecridin hiçbir zaman gerekli olmayacağını düşündüğünü söyledi.

Brezilya'da felaket durumu ilan edildi

Azerbaycan'da kesin tanı konulan vaka sayısı 44'e ulaştı. Bir hastanın yaşamını yitirdiği ülkede, 500 kişi hala karantinada. Mart ayı sonuna kadar eğitime ara verildi, Nevruz kutlamaları iptal edildi.

11 kişinin hayatını kaybettiği Brezilya da harekete geçti. Ülkede felaket durumu ilan edildi. Sert önlemlerin alındığı İsrail'de ilk ölüm gerçekleşti. Vaka sayısı yaklaşık 700.

Abluka altındaki Gazze'de, Filistin Sağlık Bakanlığı salgınla mücadele için acil tıbbi yardım çağrısında bulundu.

Ürdün'de ise sokağa çıkma yasağı başladı.