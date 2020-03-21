Gambiya Sağlık Bakanı Ahmadou Lamin Samateh, gazetecilere yaptığı açıklamada, çarşamba günü İngiltere'den gelen 32 yolcunun, başkent Banjul'daki bir otelde karantinaya alındığını belirtti.

Yolculardan 14'ünün otelin kapısını kırarak kaçtığını aktaran Samateh, "Bu olay çok çok zarar verici ve ülke için de çok riskli." ifadesini kullandı.

Yakalananlar cezalandırılacak

Samateh, kaçan yolcuları yakalamak için çalışma başlattıklarını ve yakalandıklarında cezalandırılacaklarını kaydetti.

Gambiya Devlet Başkanlığı, daha önce Covid-19 nedeniyle 13 Avrupa ülkesine seyahat yasağı getirerek, 47 Avrupa ve Asya ülkesinden dönen Gambiya vatandaşlarına da 14 gün mecburi karantina uygulama kararı almıştı.