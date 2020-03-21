Haber Giriş: Kaynak: DHA
Ürdün'de sokağa çıkma yasağını delen 227 kişi gözaltında
[Fotoğraf: DHA]
Ürdün'de yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında, zorunlu karantina ve sokağa çıkma yasağını uymayan 227 kişi polis ve askerler tarafından gözaltına alındı.
Ürdün medyası, ülkede koronavirüs nedeniyle bu sabahtan itibaren başlatılan sokağa çıkma yasağına uymayan 227 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
85 kişide koronavirüs tespit edildi
Ürdün’de koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 85 olarak açıklanırken, henüz can kaybının yaşanmadığı belirtildi.
Ülkedeki tüm iş yerlerinin yarından itibaren kapatılacağını, kararın hizmeti zorunlu kamu kurumlarını kapsamadığını dile getiren Hükümet Sözcüsü Adayile, alınan kararlara uymayan kişiler için bir yılı geçmeyecek şekilde çeşitli hapis cezaları uygulanacağını belirtmişti.
Etiketler: Ürdün sokağa çıkma yasağı kovid-19 koronavirüs gözaltıSon Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 16:51
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