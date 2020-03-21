Ürdün medyası, ülkede koronavirüs nedeniyle bu sabahtan itibaren başlatılan sokağa çıkma yasağına uymayan 227 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

85 kişide koronavirüs tespit edildi

Ürdün’de koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 85 olarak açıklanırken, henüz can kaybının yaşanmadığı belirtildi.

Ülkedeki tüm iş yerlerinin yarından itibaren kapatılacağını, kararın hizmeti zorunlu kamu kurumlarını kapsamadığını dile getiren Hükümet Sözcüsü Adayile, alınan kararlara uymayan kişiler için bir yılı geçmeyecek şekilde çeşitli hapis cezaları uygulanacağını belirtmişti.