Haber Giriş: Kaynak: İHA
Senegal'de vaka sayısı 47'ye yükseldi
[Fotoğraf: Arşiv]
Senegal'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 47'ye yükseldi. Ülkede uluslararası uçuşların 17 Nisan'a kadar askıya alındığı ifade edildi.
Senegal Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgınında ülkede 9 kişide daha vaka tespit edilmesiyle vaka sayısının 47’ye yükseldiğini açıkladı.
Senegal Sağlık Bakanlı Abdoulaye Sarr, 9 kişide korona virüsünün tespit edildiğini duyurdu. Hastaların mahremiyetinin korunması adına isimlerinin ve uyruklarının açıklanmayacağı belirtildi.
Uluslararası uçuşlar 17 Nisan'a kadar askıya alınacak
Senegal’de vakaların artmasıyla aldığı önlemler kapsamında tüm uluslararası yolcu uçuşlarının 17 Nisan'a kadar askıya alınacağı aktarıldı.
Etiketler: vaka sayısı uçuş senegal kovid-19 koronavirüsSon Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 16:32
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