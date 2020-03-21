Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
ABD’deki Türk misyonları da sağlık çalışanlarına destek verdi
Sağlık çalışanlarının mücadelesine bir destek de yurt dışından geldi. ABD'deki Türk misyonları, ışıkları söndürüp alkışlarla sağlık çalışanlarına destek verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısı yurt dışından da destek gördü.
Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde saatler 21.00'i gösterdiğinde ışıklar ve alkışlarla Türkiye'deki sağlık çalışanlarına destek verildi.
Eş zamanlı olarak ülkedeki 6 Türk başkonsolosluğu ve ikametgahlarda ışıklar kapatılıp açıldı.
Washington Büyükelçiliği başta olmak üzere temsilciliklerin Twitter hesabında aynı mesaj paylaşıldı.
Açıklamada “Sayın Bakanım, çağrınıza ABD’de Türkiye’yi yaşayan ve yaşatmaya çalışan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği mensupları olarak bizler de uyuyor ve değerli sağlık çalışanlarımızın burada da gururla anlattığımız cansiperane gayretlerini tüm kalbimizle alkışlıyoruz." denildi.
Etiketler: türk misyonları türk konsoloslukları sağlık çalışanlarına destek sağlık bakanı Fahrettin Koca abdSon Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 18:22
Sıradaki Haber
Çin'de üçüncü kez ülke içi kaynaklı vaka tespit edilmedi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz