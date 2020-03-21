Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısı yurt dışından da destek gördü.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde saatler 21.00'i gösterdiğinde ışıklar ve alkışlarla Türkiye'deki sağlık çalışanlarına destek verildi.

Eş zamanlı olarak ülkedeki 6 Türk başkonsolosluğu ve ikametgahlarda ışıklar kapatılıp açıldı.

Washington Büyükelçiliği başta olmak üzere temsilciliklerin Twitter hesabında aynı mesaj paylaşıldı.

Açıklamada “Sayın Bakanım, çağrınıza ABD’de Türkiye’yi yaşayan ve yaşatmaya çalışan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği mensupları olarak bizler de uyuyor ve değerli sağlık çalışanlarımızın burada da gururla anlattığımız cansiperane gayretlerini tüm kalbimizle alkışlıyoruz." denildi.