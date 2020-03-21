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Bosna Hersek'te koronavirüsten ilk ölüm
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]
Bosna Hersek'te koronavirüs (Covid-19) kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi.
Söz konusu kişinin ülkenin kuzeybatısında yer alan Bihac şehrindeki bir hastanede hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, hastanın kimliğine ilişkin detaylı bilgi vermedi.
Şu ana kadar toplam 93 vakanın görüldüğü Bosna Hersek'te koronavirüs sebebiyle acil durum ilan edilmişti.
Ölü sayısı artıyor
Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs sebebiyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 949'a yükseldi.
Toplam vaka sayısı ise 288 bini aşmış durumda.
Etiketler: koronavirüs coronavirüs covid-19 kovid-19Son Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 18:44
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