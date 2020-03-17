Tegeltija, ulusal acil durumun, otonom bölgelerin virüs salgınına karşı koordineli biçimde çalışabilmesi amacıyla ilan edildiğini belirtti.

Geçtiğimiz gün, ülkedeki iki entiteden biri olan Bosna Hersek Federasyonu (FBİH) afet durumu ilan ederken, vaka çoğunluğunun bulunduğu Sırp Cumhuriyeti'nde (RS) ise olağanüstü durum ilan edilmişti.

Yeni kararın bu ikiliği ortadan kaldırması planlanıyor.