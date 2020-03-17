Haber Giriş: Kaynak: Reuters, AA
Bosna Hersek'te ulusal acil durum ilan edildi
[Fotoğraf: AA]
Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Zoran Tegeltija, koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle ülke genelinde acil durum ilan edildiğini açıkladı.
Tegeltija, ulusal acil durumun, otonom bölgelerin virüs salgınına karşı koordineli biçimde çalışabilmesi amacıyla ilan edildiğini belirtti.
Geçtiğimiz gün, ülkedeki iki entiteden biri olan Bosna Hersek Federasyonu (FBİH) afet durumu ilan ederken, vaka çoğunluğunun bulunduğu Sırp Cumhuriyeti'nde (RS) ise olağanüstü durum ilan edilmişti.
Yeni kararın bu ikiliği ortadan kaldırması planlanıyor.
Etiketler: RS kovid-19 koronavirüs FBİH covid-19 coronavirüsSon Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 15:44
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