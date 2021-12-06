BabyCentre tarafından paylaşılan verilere göre, Muhammed ismi, Muhammad, Mohammed veya Mohammad gibi farklı yazılışlarıyla 5'inci yılında da listenin en başında yer aldı.

2'nci ve 3'üncü sırada bulunan Noah ve Oliver geçen yılki yerlerini korurken, Omar 79, Abdul da 90'uncu sırada ilk 100 erkek bebek ismi listesine girdi.

Kız bebek listesinde ise Olivia geçen yıl 2'nci sıraya düştükten sonra bu yıl yine zirveye çıkarken, Sophia 2'nciliğe geriledi. Ayrıca Fatima ve Nur da ilk 100 kız bebek ismi listesine girdi.