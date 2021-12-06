Haber Giriş: 6 Aralık 2021 Pazartesi 16:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mısır'da iki katlı bina çöktü: 3 kardeş hayatını kaybetti
[Harita: TRT Haber]
Mısır'ın Beni Suveyf kentinde iki katlı bir bina çöktü. Olayda 3 kardeş yaşamını yitirdi, 9 kişi de yaralandı.
Mısır devlet gazetelerinden Ahbar el-Yevm'in haberine göre, Beni Suveyf'in güneyindeki Ahnasya bölgesinde iki katlı bir bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.
Enkaz altında kalan 8, 11 ve 12 yaşlarındaki 3 kardeşin cansız bedenine ulaşıldı.
Bölgeye ambulans ve sağlık ekipleri gönderilirken, yaralanan 9 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Olaya ilişkin savcılık soruşturma başlattı.
Etiketler: Mısır
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