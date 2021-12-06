Mısır devlet gazetelerinden Ahbar el-Yevm'in haberine göre, Beni Suveyf'in güneyindeki Ahnasya bölgesinde iki katlı bir bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.

Enkaz altında kalan 8, 11 ve 12 yaşlarındaki 3 kardeşin cansız bedenine ulaşıldı.

Bölgeye ambulans ve sağlık ekipleri gönderilirken, yaralanan 9 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olaya ilişkin savcılık soruşturma başlattı.