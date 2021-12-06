Haber Giriş: 6 Aralık 2021 Pazartesi 16:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Avrupa'daki yer altı depolarında bulunan doğal gazın yüzde 23'ü tükendi
[Temsili fotoğraf: AA]
Rus enerji şirketi Gazprom, Avrupa'da bulunan yer altı depolama tesislerindeki doğal gazın yüzde 23,4'ünün kullanıldığını bildirdi.
Gazprom, Rusya'nın kuzeybatı bölgelerindeki aşırı soğuklar nedeniyle ülkedeki doğal gaz sistemiyle ilgili bir toplantı gerçekleştirildiğini açıkladı.
St. Petersburg şehrinde 6 Aralık'ta 1893'ten bu yana kaydedilen en düşük sıcaklığın görüldüğüne işaret edilen açıklamada, "Gas Infrastructure Europe verilerine göre, Avrupa'daki yer altı depolama tesislerindeki doğal gazın yüzde 23,4'ü şimdiden kullanıldı." ifadesine yer verildi.
Gazprom'dan 15 Kasım'da yapılan açıklamada, 3 Kasım'da Avrupa'daki depolama tesislerinden çekilen doğal gaz hacminde 345 milyon metreküple rekor kırıldığı duyurulmuştu.
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