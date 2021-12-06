Ekonomi Forumu için Azerbaycan'a gelen Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar Bakü'de basın toplantısı düzenledi.

İşgalden kurtarılan Şuşa ve Karabağ topraklarını ziyaret eden Sancar, Karabağ Zaferi'nin Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Türk dünyasının en büyük zaferi olduğunu aktardı.

Azerbaycan temasları kapsamında işgalden kurtarılan Şuşa'yı ziyaret ettiğini hatırlatan Sancar, "Şuşa kurtulursa oraya gidip 2 rekat şükür namaz kılacağıma söz vermiştim. Ondan sonra ölürsem gözüm arkada kalmayacaktı. Allah'a şükür bunu yapabildim." dedi.

"İHA ve SİHA'larımızın temelinde bilim var"

Son 5 yıldır Türk dünyasını ziyaret ettiğini ve yöneticilere temel bilimlere yatırım yapmalarını tavsiye ettiğini bildiren Sancar, şunları söyledi:

"Tam bağımsızlık ve hakkımızı koruyabilecek seviyeye ulaşmayı istiyorsak temel bilime yatırım yapmalıyız. Ben bir Türk milliyetçisiyim. Türk milliyetçiliğinin bir yönü de bilimde kuvvetli olmaktır. Bilimde kuvvetli olmazsan dış güçlerin yaptıklarına karşı koyamazsın.

İHA ve SİHA'larımızın temelinde bilim var. Kaynaklarımız var. İnsan gücümüz var. Büyük potansiyelimiz var. Yeter ki gücümüzü temel bilime verelim. Çocuklarımızı deneysel bilime alıştıralım."

Aziz Sancar daha sonra kendi adına Bakü'de açılan laboratuvarı gezdi.