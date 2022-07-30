Haber Giriş: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 14:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
İngiltere’de demir yolu çalışanları greve gitti
[Fotograf: AA]
İngiltere'nin başkenti Londra'da demiryolu çalışanları, 27 ve 30 Temmuz'da greve gitme kararı aldı.
İngiltere'nin başkenti Londra'da demiryolu çalışanları, iş kayıpları, çalışma koşulları ve emeklilik maaşlarındaki anlaşmazlıklar nedeniyle 27 ve 30 Temmuz'da greve gitme kararı aldı.
Yaklaşık 40 bin çalışanın greve gitmesiyle ülkenin dört bir yanındaki yolcular, seyahat planlarını değiştirmek ve alternatif ulaşım araçlarını kullanmak zorunda kaldı.
Etiketler: İngiltere
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