Iraklı güçler, hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge kapısındaki beton bariyerleri aşıp içeri girmeye çalışan Sadr destekçilerine karşı ses bombasıyla karşılık verdi. Müdahale sonucu 4 kişi ağır yararlanarak hastaneye kaldırıldı.

Mukteda es-Sadr yanlıları, İran destekli Şii siyasi çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi’nin başbakan adayı Muhammed Şiya Sudani’yi protesto ediyor.

Sadrcılar 27 Temmuz'da da Sudani’yi protesto etmek amacıyla yaptığı gösteriler sırasında Yeşil Bölge’yi basarak meclis binasına girmişti. Sadr destekçileri burada İran’a karşı sloganlar atmıştı.