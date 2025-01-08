Duman 10ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.01.2025 14:50

İngiltere'de birçok hastane grip vakalarındaki artış nedeniyle "kritik durum" ilan etti

İngiltere'deki birçok hastane, grip ve diğer solunum yolu hastalıklarındaki artışın neden olduğu baskı nedeniyle "kritik durum" ilan etti.

İngiltere'de birçok hastane grip vakalarındaki artış nedeniyle "kritik durum" ilan etti

Royal Liverpool Üniversitesi Hastanesi ve Birmingham Üniversite Hastaneleri, acil servis hizmetlerine yönelik "olağanüstü yüksek talep" nedeniyle "kritik durum" ilan eden son Ulusal Sağlık Hizmetlerine (NHS) bağlı kuruluşlar oldu. Hastalara, alternatif sağlık hizmetlerini kullanmaları konusunda uyarı yapıldı.

Royal Liverpool Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Direktörü Oliver Zuzan, yaptığı açıklamada, doktorların hastaları mümkün olduğunca hızlı şekilde tedavi etmek için yoğun çalıştığını ancak en acil durumdaki hastalara öncelik verilmesi nedeniyle bazı kişilerin daha uzun süre beklemek zorunda kalacağını belirtti.

Zuzan, "Eğer durumunuz acil değilse aile hekiminiz, yerel eczaneniz veya ayakta tedavi merkezleri gibi diğer hizmetleri kullanmayı düşünün." ifadesini kullandı.

İtalyan köyü, sakinlerine hasta olmayı yasakladı
İtalyan köyü, sakinlerine hasta olmayı yasakladı

Birmingham Üniversite Hastanelerinin internet sitesinde de acil servislerin halihazırda "çok yoğun olduğu" yönünde uyarı yer aldı.

Hampshire Hastaneleri ve Plymouth Üniversite Hastaneleri de benzer uyarılarla kritik durum ilan ederek acil servislere yönelik artan baskıya dikkati çekti.

Surrey bölgesindeki sağlık yetkilileri de bölgedeki tüm hastanelerin "ciddi baskı" altında olduğunu açıkladı.

North Bristol Hastanesi de özellikle bu ay itibarıyla grip ve solunum yolu hastalıklarında önemli artış kaydedildiğini bildirmişti.

Artan grip vakaları sağlık sistemi üzerinde büyük baskı oluşturdu

NHS'den geçen hafta yapılan açıklamada, grip nedeniyle hastanede yatan hasta sayısının yılbaşı öncesinde 5 binin üzerine çıkarak 4 kat arttığı duyurulmuştu.

Açıklamada, Noel gününde hastanelerde 4 bin 102 grip hastası bulunurken bu sayının 29 Aralık itibarıyla yaklaşık yüzde 25'lik artışla 5 bin 74'e yükseldiği belirtilmişti.

İngiltere Sağlık Bakanı Wes Streeting, "Bu kış grip nedeniyle hastaneye yatan hasta sayısı geçen yıla göre 3 katına çıkarak NHS üzerinde büyük bir baskı oluşturdu." ifadesini kullanmıştı.

ETİKETLER
İngiltere Grip Salgını
Sıradaki Haber
Tibet'te 500'den fazla artçı sarsıntı yaşandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:14
Marmara Denizi'nde müsilaj görülmeye devam ediyor
14:52
Bakan Şimşek: Jeopolitik gelişmeler Türkiye'nin önemini ortaya koyacak
14:42
Tibet'te 500'den fazla artçı sarsıntı yaşandı
14:21
Bursa’da eğitim uçağı pistten çıktı
14:00
Çocuklarda görünmeyen tehdit: Dissosiyasyon
15:16
Kuduz köpeğin ısırdığı çocuk korku dolu anları anlattı
Herakleia Antik Kenti'ndeki kazılarda çıkarılan bazı eserlerde pati izlerine rastlandı
Herakleia Antik Kenti'ndeki kazılarda çıkarılan bazı eserlerde pati izlerine rastlandı
FOTO FOKUS
Bir Esed enkazı: Cobar
Bir Esed enkazı: Cobar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ