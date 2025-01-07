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Sıradışı
BBC 07.01.2025 22:48

İtalyan köyü, sakinlerine hasta olmayı yasakladı

İtalyan köyü Belcastro'da yayımlanan kararnamede, köy sakinlerine "acil tıbbi yardıma ihtiyaç duyabilecek herhangi bir hastalığa yakalanmamaları" emredildi.

İtalyan köyü, sakinlerine hasta olmayı yasakladı
[Fotoğraf: Facebook / Belcastro Belediyesi]

İtalya'nın en yoksul bölgelerinden birinde yer alan köyde Belediye Başkanı Antonio Torchia, köy sakinleri için "hastalığa yakalanmamalarına" yönelik bir kararname yayımladı.

Torchia, bu kararın "açıkça mizahi bir kışkırtma" olduğunu ancak bölgedeki sağlık sistemiyle ilgili eksiklikleri vurgulamak için yaptığı acil çağrılardan daha etkili olduğunu söyledi.

Köyde yaşayan 1200 kişinin yaklaşık yarısının 65 yaşın üzerinde olduğunu belirten Belediye Başkanı, en yakın acil servisin köye 45 kilometre uzaklıkta olduğunu ifade etti. Torchia, ayrıca söz konusu acil servise ulaşılabilecek yolun hız sınırının saatte 30 kilometre olduğunu belirtti.

Bir İtalyan televizyonuna konuşan Torchia, "Eğer yardıma ihtiyacınız olursa, tek umudunuz acil servise zamanında ulaşmaksa kendinizi güvende hissetmeniz zor," dedi ve yolların neredeyse "herhangi bir hastalıktan daha büyük bir risk" oluşturduğunu ifade etti.

Köyde nöbetçi doktor muayenehanesi ise düzensiz çalışıyor; hafta sonları, tatillerde ya da mesai saatleri dışında hizmet vermiyor.

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