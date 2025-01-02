Açık 6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 02.01.2025 16:52

İngiltere'de 166 milyon yıl öncesine ait 200 dinozor ayak izi bulundu

İngiltere'de Oxford ve Birmingham üniversitelerinden araştırmacılar, bir taş ocağında yaptıkları kazılarda 166 milyon yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen 200 dinozor ayak izi keşfetti.

İngiltere'de 166 milyon yıl öncesine ait 200 dinozor ayak izi bulundu
[Fotograf: AFP]

Oxford Üniversitesi, Oxfordshire'daki bir taş ocağında yer alan kazı noktalarında, dinozor ayak izlerinin yer aldığı 5 rota bulunduğunu açıkladı.

Açıklamada, Mazozoik dönemin ikinci bölümünün ortalarına (Orta Jura Dönemi) tarihlenen ve yaklaşık 166 milyon yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen izlerin, aynı bölgede farklı noktalarda bulunan "Dinozor Yolu"nun bir parçası olduğu aktarıldı.

Bulunan ayak izleri arasında 9 metre büyüklüğünde olduğu düşünülen etçil, 3 parmaklı ve pençeli Megalosaurus ile onun 2 katı büyüklüğündeki bir otçul dinozorun ayak izinin de yer aldığı duyuruldu.

Otçul dinozorun, "Diplodocus" olarak bilinen uzun boyunlu dinozorun akraba türü olan "Cetiosaurus" türüne ait olduğu düşünüldüğü vurgulanan açıklamada, 5 noktadan 4'ünde otçul dinozor, diğerinde de 1 etobur dinozorun ayak izinin keşfedildiği vurgulandı.

Açıklamada, bir taş ocağı çalışanınca keşfedilen ve Oxford ile Birmingham üniversitelerinden 100 araştırmacının katılımıyla yapılan kazılarda bulunan ayak izi sayısının 200 olduğu aktarıldı.

Bölgede ilk olarak 1997'de keşfedilen ayak izleri, iki üniversitenin çalışmaları kapsamında araştırılıyor.

ETİKETLER
İngiltere
Sıradaki Haber
Suriye'nin Humus ilinde silahlarını teslim etmeyen devrik rejimin askerlerine operasyon
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:26
Borsa günü yükselişle tamamladı
17:45
BM Komiseri Lazzarini: Gazze'de güvenli yer yok
17:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşların kandilini kutladı
17:04
Zelenskiy: Suriye'nin istikrara kavuşturulmasına yönelik çabalara yardımcı olacağız
16:38
Bakan Kacır: Yerli patent başvuru sayısında yeni bir rekor kırdık
16:33
e-Devlet Kapısı'ndan geçen yıl 4,2 milyar işlem yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşların kandilini kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşların kandilini kutladı
FOTO FOKUS
TRT Haber Fatih gemisini görüntüledi
TRT Haber Fatih gemisini görüntüledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ