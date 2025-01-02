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Dünya
AA 02.01.2025 15:53

Fransa'da hapishanelerdeki doluluk oranı aralıkta yüzde 130'a yaklaştı

Fransa'da elverişsiz koşullar nedeniyle gündemde kalmayı sürdüren cezaevlerindeki doluluk oranı, aralık itibarıyla yüzde 129,5 olarak kayıtlara geçti.

Fransa'da hapishanelerdeki doluluk oranı aralıkta yüzde 130'a yaklaştı

Fransız radyosu RFI'ye göre, cezaevlerindeki doluluk oranı her geçen ay artıyor ve ülke genelindeki 62 bin kişi kapasiteli hapishanelerde halihazırda 81 bine yakın tutuklu ve mahkum kalıyor.

Adalet Bakanlığının geçen ayki verilerine göre hapishanelerdeki doluluk oranları yüzde 129,5 oldu. Yaşam koşullarının oldukça kötü olduğu 15 cezaevinde ise doluluk oranı yüzde 200'e yakın.

Kapasitesinin üstündeki doluluk oranları sebebiyle 4 binden fazla mahkum ve tutuklu, yere serilen şiltelerde uyumak zorunda kalıyor.

Fransa’da yeni François Bayrou hükümetinde adalet bakanı olarak atanan Gerald Darmanin, göreve geldiği ilk günlerde hapishanelerdeki sorunu çözmek amacıyla bazı reformlar planladıklarının sinyalini vermişti.

Darmanin, bu kapsamda kısa süreli hapis cezasına çarptırılan suçlular için yeni ve yerel hapishaneler inşa edeceklerini açıklamıştı.

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