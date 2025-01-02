Duman 9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 02.01.2025 14:29

Gazze'de can kaybı 45 bin 581'e yükseldi

Katil İsrail'in 454 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 45 bin 581'e yükseldi.

Gazze'de can kaybı 45 bin 581'e yükseldi
[Fotograf: AA]

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 454 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "5 katliamda" 28 kişinin yaşamını yitirdiği, 59 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 45 bin 581'e, yaralı sayısı da 108 bin 438'e yükseldi.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

ETİKETLER
Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
Sıradaki Haber
Gazzeli Batran ailesi, soğuktan ölen ikiz bebeklerinin acısını yaşıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:45
Eski bakan Nahit Menteşe son yolculuğuna uğurlandı
14:32
İşgalci İsrail, Lübnan'ın güneyinde ilk kez karadan saldırdığı beldede bir evi bombaladı
14:20
Emniyet şeridini kullanarak ambulansın geçişini engelleyen sürücülere 45 bin lira ceza
14:06
Gümrükler Muhafaza'dan 11 ilde operasyon: 50 lüks araç ele geçirildi
14:07
3 gündür aranan adam donmak üzereyken bulundu
13:52
Antalya'da 235 bin sentetik ecza ele geçirildi
Trabzon'da güneşli hava
Trabzon'da güneşli hava
FOTO FOKUS
Emevi Camii imamı: Erdoğan’ın yardım elini hepimiz gördük
Emevi Camii imamı: Erdoğan’ın yardım elini hepimiz gördük
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ