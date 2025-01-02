Japonya'da "ruh sağlığı sorunları" nedeniyle izne ayrılan öğretmen sayısı arttı

Kyodo News'un haberine göre, ülkede, "ruh sağlığı sorunları" nedeniyle izne ayrılan öğretmenlerin sayısı, 2020-2023 döneminde yıllık ortalama 5 bin kişi seviyelerinde seyrediyordu.

Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, 20 kentteki eğitim kurumlarında 2023-2024 dönemini kapsayan bir araştırma yaptı. Araştırmaya göre, söz konusu dönemde 7 bin 119 öğretmen "ruhsal bozukluk" gerekçesiyle izne ayrıldı.

İzne ayrılan öğretmenlerin sayısında 580 kişi artarken, toplamda Japonya'daki öğretmenlerin 0,77'sinin aynı gerekçeyle izne ayrıldığı ortaya çıktı.

Öğretmenlerin yüzde 26,5'i sorunlarının "öğrencilerle", yüzde 23,6'sı "iş arkadaşlarıyla", yüzde 13,2'si "idari işlerle" ve yüzde 0,08'si ise "uzun çalışmayla" ilgili olduğunu kaydetti.

Araştırmada, son bir yılda Japonya'da görevinden istifa eden 788 öğretmenden 260'ının "ruhsal sorunları" gerekçe gösterdiği aktarıldı.

Öte yandan, Japonya Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin ruh sağlığını desteklemek için önlemler alınacağını ve öğretmen sayısını artırarak iş yükünü azaltmaya çalışacaklarını açıkladı.