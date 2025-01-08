Tibet'te 500'den fazla artçı sarsıntı yaşandı

Çin basınındaki haberlere göre, Çin Deprem Ağları Merkezi (CENC), merkez üssü Tibet Özerk Bölgesi'nin Shigatse ilinin Tingri ilçesi olan deprem bölgesinde dünden bu yana büyüklüğü 4,4'e varan 500'den fazla artçı sarsıntı yaşandığını açıkladı.

Yetkililer, 126 kişinin hayatını kaybettiği ve 188 kişinin yaralandığı deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarının 14 binden fazla personelle sürdüğünü, 407 kişinin enkaz altından kurtarıldığını belirtti.

Kayıp kişi sayısına ilişkin ise herhangi bir bilgi verilmedi.

Depremin merkez üssü ve çevresindeki bölgelerin rakımı 4 bin 200 metrenin üstünde bulunuyor.

Sıcaklığın gece sıfırın altına düştüğü bölgelerde evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlara çadır, yorgan, katlanır yatak ve çeşitli yardım malzemeleri gönderildi.

Depremden etkilenenler için 187 noktada 3 bin 705 çadırla yardım alanları kurulurken 46 bin 525 kişiye barınma imkanı sağlandı.

Yerel yönetim yetkilileri, en az 3 bin 609 evin yıkıldığını kaydetti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, başkent Pekin'de gazetecilere yaptığı açıklamada, "Tingri ilçesindeki depremden zarar gören tüm yollar temizlendi ve Tingri ilçesi ile birkaç ilçeye elektrik yeniden sağlandı." dedi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), dün meydana gelen depremin büyüklüğünü 7,1 olarak duyurmuştu.

Madoi'de 5,4 büyüklüğünde deprem

Öte yandan CENC, ülkenin kuzeybatısındaki Çinghay eyaletine bağlı Golog ilinin Madoi ilçesinde de yerel saatle 15.44'te 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Dün depremin yaşandığı bölgeye 1000 kilometre uzaklıkta yer alan Madoi'de, can veya mal kaybı bildirilmedi.