İngiltere ve İrlanda'da Eowyn Fırtınası nedeniyle okullar kapandı, uçuşlar iptal edildi

İngiltere Meteoroloji Ofisinden (Met Office) yapılan açıklamada, Kuzey İrlanda ve İskoçya'nın bazı bölgeleri için nadir görülen ve hayati tehlike ibraz eden "kırmızı alarm" uyarısı yapıldı. Açıklamada, rüzgarın hızının bazı kıyı bölgelerinde saatte 161 kilometreye ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

Fırtına nedeniyle İskoçya'nın başkenti Glasgow ile Edinburgh dahil birçok şehirde okullar tatil edilirken, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Heathrow Havalimanı'nda 30'dan fazla uçuş iptal edildi. İskoçya ve Kuzey İrlanda'da 334, İrlanda'daki Dublin Havalimanı'nda da 230'dan fazla uçuş iptal edildi.

Ulusal Demiryolu da İskoçya ve İngiltere'nin kuzeyindeki birçok hatta seyahat edilmemesi gerektiğini duyurdu.

Öte yandan, İskoçya'nın Lothian ve Lanarkshire bölgelerindeki hastanelerde rutin ve acil olmayan tüm işlemler iptal edilirken, İskoçya ve Kuzey İrlanda'daki bazı üniversiteler de kampüslerini kapattı.

Yetkililer, vatandaşlara yalnızca acil durumlarda seyahat etmelerini tavsiye ederek, güvenlik için yerel uyarıları takip etmeleri çağrısında bulundu. İngiltere ve İrlanda genelinde etkili olan fırtına nedeniyle milyonlarca kişiye evde kalmaları uyarısı yaptı. Yetkililer ayrıca, fırtınanın binalara zarar verme, ağaçları kökünden sökme ve elektrik kesintilerine neden olma ihtimalinin yüksek olduğuna dikkati çekti.

İrlanda tarihindeki "en yüksek rüzgar hızı" tespit edildi

İrlanda Meteoroloji Ofisi de ülkenin tarihindeki en yüksek rüzgar hızını ölçüldüğünü belirterek, Galway'deki Mace Head bölgesinde saatte 183 kilometre rüzgar hızının tespit edildiğini açıkladı.

İrlanda Elektrik Tedarik Kurumu'na (ESB) göre, ülkede yaklaşık 715 bin ev, çiftlik ve iş yeri elektriksiz kaldı. Elektrik altyapısında "benzeri görülmemiş" hasar olduğu, tam onarımın günler sürebileceği aktarıldı.