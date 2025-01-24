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Dünya
AA 24.01.2025 15:42

Avrupa İlaç Ajansı, X platformunda paylaşımlarını askıya aldı

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), ABD'li iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu X platformunda paylaşımlara ara verme kararı aldığını duyurdu.

Avrupa İlaç Ajansı, X platformunda paylaşımlarını askıya aldı

Avrupa Birliğine (AB) bağlı EMA'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "X'e ara vermeye karar verdik ancak tüm takipçilerimizle ilaçlar, halk ve hayvan sağlığı hakkında konuşmaya devam etmek istiyoruz." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, kurumun paylaşımlarına artık Blusky platformundan devam edileceği belirtilerek, takipçilere yeni hesabın takip edilmesi tavsiye edildi.

AB Komisyonu sözcüleri daha önce Musk'ın açıklamalarına tepki olarak X'i kullanmayı bırakmanın gündemlerinde olmadığını ifade etmişken, EMA'nın aldığı karar dikkati çekti.

Musk ve Avrupa arasındaki gerilim

ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetiminde de yer alacak Musk'a yönelik tepkiler, aşırı sağcı Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'ni (AfD) öven ve bazı Avrupalı siyasetçileri hedef alan paylaşımlarıyla başlamıştı.

Avrupalı liderler, milyarderi "seçimlere ve ülkelerin iç işlerine müdahale etmekle" suçlamıştı.

Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri, Musk'ın sosyal medyada aşırı sağı öven paylaşımlarına karşı AB'yi harekete geçmeye çağırmıştı.

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