İşgalci İsrail, düzenlediği sistematik saldırılarla Gazze'deki eğitim sistemini yok etti

Gazze'de tarihin gördüğü en büyük yıkımlardan birini gerçekleştiren İsrail, düzenlediği sistematik saldırılarla eğitim sistemini de tamamen yok etti.

Sadece altyapıyı ve binaları yok etmekle kalmayan İsrail, bir nesli eğitimden mahrum bırakacak bir yıkım gerçekleştirdi.

Tel Aviv ile Hamas arasında 19 Ocak'ta varılan ateşkesin ardından İsrail ordusunun çekilmesiyle birlikte Gazze'deki yıkımın boyutu da gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Gazze'de 4 bin 500'ü bulan amputasyon vakalarının yüzde 18'ini çocuklar oluşturuyor

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda can kaybı 47 bini geçerken, bunların 18 bine yakını çocuk.

Saldırılar sonucu bir veya birden fazla uzvunu kaybeden çocukların sayısının da azımsanmayacak kadar çok olduğu belirtiliyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamaya göre, İsrail saldırıları sonrası Gazze'de kaydedilen 4 bin 500'ü bulan amputasyon vakalarının yüzde 18'ini çocuklar oluşturuyor. Bu çocukların da hemen hepsi öğrenci.

Gazze modern tarihin en büyük ampute çocuk grubuna ev sahipliği yapıyor

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) İnsani Yardım Finansman ve Kaynak Nakil Birimi Direktörü Lisa Doughten'in ifadesine göre, Gazze modern tarihin en büyük ampute çocuk grubuna ev sahipliği yapıyor.

Uzmanlar, Gazze'de ağır yaralanan, ebeveynlerinden birini veya her ikisini kaybeden çocukların yaşadıkları ağır çöküntü ve yıkıcı psikolojik etkilere dikkati çekiyor.

137 okul ve üniversite tamamen, 357 okul ve üniversite ise kısmen yıkıldı

Gazze'deki hükümetin açıkladığı son verilere göre, İsrail saldırılarında 137 okul ve üniversite tamamen, 357 okul ve üniversite ise kısmen yıkıldı.

Filistin Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanlığı, saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten 21 Ocak 2025'e kadar Gazze'de Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağlı hükümet okullarından 700 bin öğrencinin, 88 bin de üniversite öğrencisinin eğitimden mahrum edildiğini duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, İsrail ordusunun Gazze'de en az 77 devlet okulunu tamamen yıktığı, 241 okulda ciddi hasar oluşturduğu, 85 okulu da bombalayıp tahrip ettiği kaydedildi.

İsrail saldırılarında 51 üniversite binasının tamamen, 57 üniversite binasının da kısmen yıkıldığı, 20'ye yakın yüksek öğretim kurumunun ise ağır hasar gördüğü belirtildi.

UNRWA'ya bağlı 140'tan fazla okul bombalandı

İsrail ordusu UNRWA'ya bağlı okulları da hedef almaktan çekinmedi.

UNRWA'dan yapılan açıklamaya göre, 7 Ekim 2023'ten 4 Ekim 2024'e kadar Ajans'a bağlı 140'tan fazla okul bombalandı, söz konusu saldırılar zorla yerinden sivillerin bu okullara sığındığı sırada gerçekleştirildi.

7 Ekim'den önce Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine dağılmış 300 binden fazla öğrencinin eğitim gördüğü UNRWA'ya ait 183 okulun yüzde 70'inden fazlası yıkıldı ya da hasar gördü.

12 bin 800 öğrenci, 760 öğretmen ve eğitimci hayatını kaybetti

Gazze'deki hükümetin verilerine göre, İsrail'in 15 ayı aşan saldırılarında 12 bin 800 öğrenci, 760 öğretmen ve eğitimci ile yaklaşık 150 akademisyen, bilim adamı ve profesör hayatını kaybetti.

Filistin Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanlığına göre, İsrail saldırılarında 7 Ekim 2023- 21 Ocak 2025 tarihlerinde 12 bin 391 üniversite öncesi öğrenci ile 903 üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi.

Yaralı öğrenci sayısı 20 bin 119'u bulurken, bunlardan 1805'i üniversite öğrencisi.

İsrail saldırılarında 513 öğretmen hayatını kaybetti, 2 bin 675 okul personeli yaralandı. Söz konusu saldırılarda 161 üniversite personeli yaşamını yitirdi, 1297 üniversite personeli de yaralandı.

Ayrıca İsrail askerleri saldırıların başından bu yana Gazze Şeridi'nde 6 bin 600 öğrenci ve eğitimciyi alıkoydu.

Binlerce Filistinlinin, sığındıkları okullar dışında gidebilecekleri bir evi kalmadı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde evler dahil olmak üzere altyapının yüzde 88'ini yok etmesi sonrasında okullara sığınan yerinden edilmiş Filistinlilerin çoğunun artık okullar dışında gidecek bir yeri yok.

Gazze'de 15 ay süren saldırılar sırasında yerlerinden edilen yüz binlerce Filistinli, okullara, sağlık ve eğitim merkezlerine sığınmak zorunda kaldı.

UNRWA, daha önce yaptığı bir açıklamada, Ajansa bağlı okulların büyük çoğunluğunun yerinden edilmiş yüz binlerce aileyi barındıran kalabalık barınma merkezlerine dönüştüğünü ve artık öğrenime uygun olmadığını bildirmişti.

Gazze'de verilen eğitimden sınırlı sayıda öğrenci istifade edebiliyor

Gazze'de bireysel ve uluslararası girişimlerle 2024'ün son aylarında çocuklukların korunması kapsamında eğitim sürecine ilişkin bazı faaliyetler başlatıldı.

Ağustos 2024'te UNRWA, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki bazı okullar ile güneyindeki Han Yunus'ta bulunan barınma merkezlerinde kademeli şekilde eğitim, eğlence, spor ve sanat faaliyetlerine başlandığını duyurdu.

UNRWA, bu faaliyetlerle birlikte soykırım nedeniyle büyük baskıya maruz kalan çocuklara psikolojik destek hizmeti de sağlıyor.

Ancak uzman eğitimci ve mekan sıkıntısı nedeniyle söz konusu faaliyetlerden sınırlı sayıda öğrenci istifade edebiliyor.