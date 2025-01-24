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Dünya
AA 24.01.2025 13:05

Kazakistan: Düşen Azerbaycan yolcu uçağına ilişkin ön sonuçlar gelecek hafta açıklanacak

Kazakistan Başbakan Yardımcısı Kanat Bozumbayev, 25 Aralık 2024'te ülkenin Aktau kenti yakınlarında düşen Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait uçağa ilişkin yürütülen soruşturmanın ön sonuçlarının gelecek hafta açıklanacağını bildirdi.

Kazakistan: Düşen Azerbaycan yolcu uçağına ilişkin ön sonuçlar gelecek hafta açıklanacak

Bozumbayev, yaptığı açıklamada, uçağın iki kara kutusunun deşifre edildiğini ve kara kutulardan elde edilen verilerin kopyasının hem Azerbaycan hem de Rusya'da olduğunu bildirdi.

Kazaya ilişkin oluşturulan uluslararası komisyonun, deşifre edilen verileri inceleme çalışmalarına devam ettiğini aktaran Bozumbayev, AZAL uçağının düşmesine ilişkin yürütülen soruşturmanın ön sonuçlarını gelecek hafta yayımlayacaklarını açıkladı.

Bozumbayev, olayla ilgili yürütülen adli soruşturmanın sonuçlarını ise güvenlik güçlerinin açıklayacağını, bu konuda net tarih veremeyeceğini söyledi.

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