Kazakistan: Düşen Azerbaycan yolcu uçağına ilişkin ön sonuçlar gelecek hafta açıklanacak

Bozumbayev, yaptığı açıklamada, uçağın iki kara kutusunun deşifre edildiğini ve kara kutulardan elde edilen verilerin kopyasının hem Azerbaycan hem de Rusya'da olduğunu bildirdi.

Kazaya ilişkin oluşturulan uluslararası komisyonun, deşifre edilen verileri inceleme çalışmalarına devam ettiğini aktaran Bozumbayev, AZAL uçağının düşmesine ilişkin yürütülen soruşturmanın ön sonuçlarını gelecek hafta yayımlayacaklarını açıkladı.

Bozumbayev, olayla ilgili yürütülen adli soruşturmanın sonuçlarını ise güvenlik güçlerinin açıklayacağını, bu konuda net tarih veremeyeceğini söyledi.